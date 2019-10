Man na zelfverbranding naar brandwondencentrum

De man die zichzelf vrijdagochtend voor de rechtbank in Roermond in brand stak, is met zware verwondingen opgenomen in het brandwondencentrum in Beverwijk. Eerder vrijdag was hij al naar het ziekenhuis gebracht. De politie wil over de identiteit van de man niets zeggen, omdat het mogelijk om een zelfmoordpoging gaat. Volgens de politie zijn de verwondingen zeer ernstig. „Wat de man dreef weten we niet. De vraag is of we nog met hem kunnen praten”, zei een woordvoerder.

Volgens een woordvoerder van de rechtbank had de man een zaak lopen bij de rechtbank. „Maar die zaak diende niet vandaag.” Wat de man tot zijn wanhoopsdaad dreef, is niet bekend.

De rechtbankmedewerkers die ingrepen en mensen die het zagen gebeuren, kregen vrijdag slachtofferhulp. Op het moment waarop de man zich met benzine overgoot en in brand stak, was het erg druk voor de rechtbank. Het gebouw van de rechtbank was vrijdag gewoon open en alle geplande zaken gingen door.