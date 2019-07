Het slachtoffer van een steekpartij vrijdag in de Warmoesstraat in Amsterdam is overleden.

De man werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Er is vrijdag direct een verdachte aangehouden, aldus de politie.

Dinsdag overleed ook al een 22-jarige Amsterdammer na een steekpartij op het Plein ’40-’45 in Amsterdam.