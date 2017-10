Man na mishandeling meisje opgepakt bij EHBO

Een negentienjarige man uit het Limburgse Stein die een zeventienjarige plaatsgenote had mishandeld, is in de nacht van dinsdag op woensdag tegen de lamp gelopen bij een EHBO-post waar hij zich na zijn daad wilde laten behandelen. Het slachtoffer, dat een vleeswond had opgelopen, was al bij de post en vriendinnen van haar herkenden hem.

De verdachte en het slachtoffer hadden volgens de politie afzonderlijk van elkaar de Oktoberfeesten in Sittard bezocht. Onderweg naar huis werd het meisje op de Ligne in Sittard door de verdachte tegen de grond geduwd en tegen het hoofd getrapt.

Haar vriendinnen brachten het slachtoffer naar de EHBO-post op het terrein van de Oktoberfeesten. Toen zij werd behandeld, verscheen de man daar ook. Hij had pijn aan zijn hand en wilde dit laten nakijken. De vriendinnen van het meisje herkenden hem echter en seinden de politie in, die de man heeft aangehouden.