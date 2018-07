Man na mishandeling in kritieke toestand

Een 30-jarige man uit Beek is tijdens een ruzie in Sittard zwaar mishandeld. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De verdachte van de mishandeling is nog niet aangehouden.

Omstreeks 4.00 uur zondagmorgen ontstond op de Dobbelsteynporte in Sittard een ruzie, omdat de man uit Beek aan de auto van iemand anders zou hebben gezeten. De eigenaar van de auto was daar niet van gediend. De man uit Beek kreeg een klap en kwam ten val.

Na die klap en de val was het slachtoffer moeilijk aanspreekbaar. Daarom werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat de man veel ernstiger gewond was dan aanvankelijk werd vermoed.

De politie heeft nog niemand aangehouden en probeert te achterhalen wat er precies is gebeurd.