Een man die zaterdag dood gevonden is in een flatwoning in de Weegbreestraat in Soest, is vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen. Politie onderzoekt nog hoe man is omgebracht.

De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Het is nog niet duidelijk of hij de bewoner van de woning was. De politie vond de man na een melding te hebben gekregen.