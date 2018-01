Man moet nog 178.000 euro voldoen

De marechaussee heeft woensdagochtend op Schiphol een man opgepakt die nog ruim 178.000 euro moet betalen aan de Nederlandse staat. De 52-jarige Nederlander kwam op de luchthaven aan vanuit Amerika.

Het gaat om een vonnis in een ontnemingszaak. Mensen die financieel voordeel hebben behaald uit criminele activiteiten kunnen door een rechtbank worden verplicht een geldbedrag aan de staat te betalen. Als de Nederlander niet betaalt kan hij 540 dagen in hechtenis worden genomen. Daarna moet hij alsnog met de 178.000 euro over de brug komen.