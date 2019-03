Man mishandelt wegwerker met fietsslot

Een ongeveer 50-jarige man heeft in Rotterdam een wegwerker met een fietsslot in zijn gezicht geslagen. De politie is op zoek naar de Rotterdammer. De 46-jarige kompaan van de verdachte bedreigde een andere medewerker met een mes. Hij is aangehouden.

De ongeveer 50-jarige Rotterdammer schold donderdagmiddag op de Blaak twee wegwerkers de huid vol omdat hij wegens wegwerkzaamheden van zijn fiets moest stappen. De wegwerkers vroegen de fietser door te rijden. Dat deed hij uiteindelijk ook, maar een half uur later kwam hij terug met de 46-jarige man. De fietser sloeg een van de wegwerkers met een fietsslot in zijn gezicht. Zijn metgezel bedreigde de andere wegwerker met een mes.

Toen de slachtoffers omstanders om hulp riepen, ging de fietser er vandoor. Zijn kompaan rende hem achterna, maar een van de wegwerkers achterhaalde de man en droeg hem over aan de politie.