Een vrouw is in een trein van Utrecht naar Den Bosch mishandeld door een man die vond dat ze haar mondkapje niet goed droeg. De man sprak de vrouw aan en ging vervolgens compleet uit zijn plaat, schrijft een wijkagent, die actief is in het centrum van Den Bosch, zondag op Twitter.

De man trok aan de haren van de vrouw, en sloeg en schopte haar. Meerdere reizigers waren getuige van het incident. De man is ter plaatse aangehouden.