Man mishandeld en beroofd tijdens ‘date’

Een man is woensdagavond in Amsterdam-Noord mishandeld en beroofd toen hij had afgesproken met een vrouw met wie hij in contact was gekomen via een datingsite. Op het moment dat ze in zijn auto stapte, volgden er twee mannen die het slachtoffer meerdere keren sloegen en hem beroofden van zijn persoonlijke bezittingen. Vervolgens ging zijn ‘date’ er samen met de belagers vandoor, meldt de politie.

Het incident gebeurde rond 22.30 uur op de H. Cleyndertweg. Volgens de politie had de man al enige tijd contact met de vrouw via de datingsite. Ze spraken af elkaar te zien en de man haalde haar op met zijn auto, waarop de daders toesloegen.

De vrouw is vervolgens met de mannen weggelopen in de richting van het metrostation Noord. De recherche is op zoek naar de verdachten en roept getuigen op zich te melden.