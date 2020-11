Man met vuurwapen opgepakt op Amsterdam CS

Op Amsterdam Centraal Station is dinsdagochtend een man opgepakt die een vuurwapen bij zich had. De 33-jarige man had geen geldig vervoersbewijs bij zich en verklaarde vervolgens dat hij iets „strafbaars” bij zich droeg. Agenten vonden het wapen zonder munitie in zijn schoudertasje bij een controle.

De man werkte volledig mee aan zijn aanhouding. Het treinverkeer lag korte tijd stil.

Handhavers spraken kort na de aanhouding een andere man aan in de centrale hal van het station omdat hij rookte. Hij bedreigde daarop de handhavers en zei ook dat hij geweld zou gebruiken. De 32-jarige man is direct aangehouden en ingesloten voor nader onderzoek.

De politie heeft geen aanwijzingen dat de twee incidenten verband houden met elkaar. Wel is de politie extra alert vanwege de recente aanslagen in Frankrijk en Oostenrijk.