Man met twee ton in rugzak betrapt

Bij invallen in Rotterdam is dinsdag een 27-jarige man betrapt die een rugzak met daarin twee ton aan contant geld bij zich had. De man kwam net een woning in Rotterdam-Noord uit die de politie wilde doorzoeken. In totaal vonden dinsdag in Rotterdam vier invallen plaats in een onderzoek naar drugshandel.

De doorzoekingen waren in woningen en bedrijfspanden in het centrum van Rotterdam, Rotterdam-Noord en Rotterdam-West. Daarbij werden nog tienduizenden euro’s, 3 kilo heroïne en meerdere dure horloges en tassen gevonden.

Bij een woning in het centrum van Rotterdam zagen agenten onder meer opvallend veel vingerafdrukken op het plafond. Toen zij de plafondplaten verschoven, kwam een tas met ruim 28.000 euro aan contant geld tevoorschijn.

De 27-jarige man is aangehouden op verdenking van witwassen en zit vast. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.