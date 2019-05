Man met schotwond en drie vrouwen aangehouden

Een man met een schotwond en drie vrouwen zijn woensdagavond ingerekend door de politie. Dit gebeurde bij het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. Eerder op de avond waren er schoten gehoord aan de Beukendaal in de Rotterdamse wijk Vreewijk. De politie onderzoekt of beide gebeurtenissen iets met elkaar te maken hebben.

Nadat de politie melding had gekregen van de schoten, gingen agenten ter plaatse, maar ze troffen niets aan. Een tip over een auto leidde de politie vervolgens naar het nabijgelegen ziekenhuis.

Daar werden de vier verdachten, die in een auto zaten, aangehouden. Dit gebeurde via de zogenoemde Benaderingstechniek voor Gevaarlijke Verdachten, wat betekent dat de politie met gericht en geladen wapen optreedt. De agenten hebben daar ook een waarschuwingsschot gelost omdat de verdachten niet direct deden wat hen werd verteld, zo stelt de politie. De man wordt behandeld aan zijn verwondingen.