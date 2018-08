De politie heeft in Vlissingen een 44-jarige man met een samoeraizwaard aangehouden. Bij de aanhouding gebruikte de politie pepperspray omdat de verdachte niet wilde meewerken.

Agenten rukten uit na een melding van een man die in zijn achtertuin was bedreigd met een samoeraizwaard. Ze troffen de verdachte aan in zijn eigen huis: hij zat met zijn zwaard op de bank. Het zwaard is in beslag genomen. De man is meegenomen voor verhoor.