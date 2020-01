Man met openstaande celstraf aangehouden op vliegveld

BEEK (LIMBURG) (ANP) - De Koninklijke Marechaussee heeft op Maastricht Aachen Airport een man aangehouden die nog 881 dagen celstraf moet uitzitten voor een drugsdelict. De arrestatie gebeurde dinsdagmorgen toen hij het land wilde verlaten, maakte de marechaussee woensdag bekend.

De 39-jarige man wilde naar Turkije vliegen, maar werd aangehouden nadat bij een steekproefsgewijze controle was gebleken dat hij nog een flinke straf uit te zitten had. De rechtbank Oost-Nederland veroordeelde hem in 2018 voor een overtreding van de Opiumwet, laat een marechaussee-woordvoerder desgevraagd weten. Waar de man precies voor is veroordeeld, wil hij niet zeggen. Ook over zijn woonplaats worden geen mededelingen gedaan.