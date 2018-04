In de buurt van de Haagse Hogeschool is woensdagmiddag een man aangehouden die een nepvuurwapen bij zich had. Hij werd opgepakt op het Leeghwaterplein in Den Haag.

De politie meldt via Twitter te zijn gewaarschuwd over een bedreiging door een man met een voorwerp dat op een vuurwapen leek. Dat zou zijn gebeurd in de Jan Wapstraat. Agenten troffen de verdachte korte tijd later aan op het Leeghwaterplein, in de buurt van de Haagse Hogeschool.

Onderzoek wees uit dat sprake was van een nepwapen.