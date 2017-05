Man met kind in auto gepakt na achtervolging

De politie heeft zaterdagavond een 30-jarige man uit Nijmegen gearresteerd na een lange achtervolging die eindigde toen de auto van de man botste op een politiewagen. In de auto van de man zat tijdens de achtervolging zijn kind.

Het incident gebeurde in de Brabantse plaats Zeeland. De man was samen met het kind van huis gegaan naar familie. Omdat hij langer weg bleef dan verwacht en de familie geen contact meer met hem kreeg werd de politie gewaarschuwd. De politie vond de auto van de man al snel in Nijmegen, maar de bestuurder weigerde te stoppen.

Hierop ontstond een wilde achtervolging, waarbij de Nijmegenaar meerdere keren door rood reed en andere auto’s beschadigde. De auto kon uiteindelijk klem gereden worden in de plaats Zeeland na een rit van ongeveer 25 kilometer. De man en het kind bleven ongedeerd, evenals de agent die de geramde politieauto bestuurde.