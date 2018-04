Man met kind aan boord rijdt auto total loss

Een 21-jarige man die in Terneuzen werd achtervolgd door de politie, heeft zijn auto kapotgereden tegen een garage aan de kruising Axelsestraat met de Dokweg. De auto is total loss en de garage staat op instorten. In de auto zat ook een peuter, een kind van zijn vriendin. Beide inzittenden bleven ongedeerd.

Agenten hadden de man herkend als iemand zonder rijbewijs. Toen ze hem wilden aanhouden, ging hij ervandoor. De man was waarschijnlijk onder invloed van verdovende middelen. Hij is meegenomen naar het bureau.

Een inspecteur van de gemeente bekijkt wat er met de garage moet gebeuren.