Man met hakmes neergeschoten door politie

De politie heeft dinsdagochtend een man neergeschoten die agenten bedreigde met een hakmes. Dat gebeurde rond 08.00 uur aan de Muldersweg in de Noord-Brabantse plaats Etten-Leur.

Agenten waren afgekomen op een melding dat er een verwarde man met een mes op straat liep. De melding kwam van twee mensen die door de man bedreigd waren. Toen de politie de man aantrof, gedroeg hij zich ook agressief tegenover de agenten, negen in totaal.

De politie loste een waarschuwingsschot. Toen dit niet hielp, werd de man neergeschoten. Hij werd in zijn buik geraakt. Een traumahelikopter ging ter plaatse voor hulpverlening. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen van de man zijn. Hij was wel aanspreekbaar toen hij werd afgevoerd.

De twee mensen die werden bedreigd, zijn naar het politiebureau gegaan om een verklaring af te leggen. Als meer mensen dinsdag door de man bedreigd zijn, wil de politie graag met hen in contact komen, aldus een woordvoerder.