Man met 50.000 euro gepakt op Schiphol

Een 30-jarige man uit Albanië is op Schiphol opgepakt met 50.000 euro in zijn koffer. De man wordt verdacht van witwassen. Hij was vanuit Spanje naar Nederland gevlogen.

De man liep zondag tegen de lamp doordat zijn koffer opensprong bij de bagageafhandeling. De koffer sprong buiten op, waardoor bankbiljetten wegwaaiden. De biljetten waren niet meer te achterhalen, zegt de marechaussee. Welk bedrag met dit incident was gemoeid, is onbekend.

Die marechaussee wist de man op de luchthaven te arresteren. Hij had geen verklaring voor het geld. Reizigers moeten van tevoren aangeven dat ze met meer dan 10.000 euro op zak het vliegtuig instappen.

De verdachte blijft voorlopig vastzitten. Het onderzoek van de politie loopt nog.