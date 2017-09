In de woning van een 42-jarige Amsterdammer heeft de politie 189 kilo cocaïne aangetroffen. Ook lag er 19.000 euro aan contant geld en anderhalve kilo amfetamine. De man is aangehouden en zit vast.

Hij werd al gezocht in een onderzoek naar bezit en uitvoer van harddrugs. In deze zaak werd in augustus al een andere verdachte aangehouden. De rechter-commissaris beslist vrijdag of de Amsterdammer langer vast blijft zitten.