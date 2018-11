Man met 172 kilo illegaal vuurwerk opgepakt

Een twintigjarige Nederlander is in Duitsland tegen de lamp gelopen toen hij 172 kilo illegaal vuurwerk achterin een bestelbusje vervoerde. Hij had daar geen vergunning voor. Het gaat onder meer om ruim duizend zeer gevaarlijke stukken professioneel vuurwerk. De man werd gecontroleerd op een parkeerplaats bij Helmstedt, op de oude grens van Oost- en West-Duitsland.

„Met de hoeveelheid en het soort vuurwerk dat is aangetroffen, is duidelijk dat wij niet de nieuwjaarspret van kleine kinderen verpesten, maar de illegale handel in springstoffen willen stoppen”, laat de politie van Braunschweig weten. De vuurwerkkoerier kreeg een proces-verbaal.