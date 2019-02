Man met 12 pistolen in auto voorlopig vast

De raadkamer van de rechtbank heeft bepaald dat een man die twaalf vuurwapens in zijn auto had de komende drie maanden in voorarrest blijft. De verdachte, een 38-jarige man uit Tiel, werd op 26 januari door de politie aangehouden op de A15. In de auto trof de politie een sporttas met wapens.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) gaat het om zogeheten Flobertwapens, die vermoedelijk zijn gekocht in Slowakije. Dit type wapen is daar relatief makkelijk te verkrijgen. Het is om te bouwen naar een zwaarder kaliber, aldus een woordvoerder, en duikt in die vorm vaak op in het criminele circuit in Nederland.

De politie was erover getipt dat de man met de wapens vanuit het buitenland op weg was naar Nederland.