Man meldt zich na oproep brand kippenschuur

Een man heeft zichzelf bij de politie gemeld naar aanleiding van de brand in een kippenschuur in het Groningse Kiel-Windeweer. Bij de brand, die vermoedelijk is aangestoken, kwamen zondag 7 juli 100.000 kuikens om het leven.

De politie plaatste woensdag een bericht op Facebook, waarin een man wordt opgeroepen zich te melden. Van hem zouden camerabeelden zijn gemaakt rond het tijdstip van de brand. De politie dreigde de beelden openbaar te maken.

De man wordt verhoord, meldt de politie, die de beelden niet meer openbaar zal maken. Uit de verhoren moet blijken wat de rol van de man precies is geweest bij de brand.