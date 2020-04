De politie in Sneek heeft een 58-jarige vrouw aangehouden die ervan wordt verdacht een 69-jarige man in hun gezamenlijke woning aan de Bredijk te hebben gestoken. De man is met meerdere steekwonden overgebracht naar het ziekenhuis.

Het is niet bekend hoe hij eraan toe is. Het steekincident heeft plaatsgevonden in de relationele sfeer, laat de politie weten.