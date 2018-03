Man licht fiscus voor 700.000 euro op

Een vijftigjarige man die voor anderen een groot aantal onjuiste aangiften inkomstenbelasting zou hebben gedaan, is dinsdag opgepakt in een belwinkel in Rotterdam. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) denkt dat de schatkist door de man ruim 700.000 euro is misgelopen.

De FIOD vermoedt dat de man vanaf 2012 de valse aangiften indiende voor derden. Tegen betaling verzorgde hij hun belastingaangiften, waarbij hij ten onrechte valse aftrekposten als ziektekosten en giften opvoerde. Voor het doen van de aangiften sprak de man met zijn klanten af in een belwinkel. Vanaf verschillende IP-adressen zou hij meer dan 3300 aangiften hebben ingediend.

De FIOD waarschuwt dat mensen goed moeten controleren of hun aangifte klopt voordat ze die ondertekenen. Als de aangifte niet klopt, moeten ze het geld dat ze te veel hebben gekregen, terugbetalen. Daarbij kan ook een boete worden opgelegd.