De dode man die vrijdag werd gevonden in de Leuvehaven in Rotterdam is niet door een misdrijf om het leven gekomen. De politie ging daar aanvankelijk wel van uit. In verband met de vondst was een 47-jarige verdachte aangehouden. Deze man is vrijgelaten.

Het lichaam werd rond 08.00 uur vrijdagochtend in de haven aangetroffen aan de kant van Plein 1940. De 47-jarige man werd even later in de buurt van de vindplaats aangehouden.