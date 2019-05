Man langer vast voor brandstichting Hilledijk

Een 54-jarige man die wordt verdacht van een fatale brandstichting op de Hilledijk in Rotterdam, blijft nog zeker twee weken vastzitten. De rechter-commissaris heeft dat donderdag besloten. Bij de brand op 13 april kwam een 27-jarige man om het leven.

De Rotterdammer is maandag aangehouden en zit sindsdien in volledige beperkingen. Dat houdt in dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

De brand werd gesticht op de eerste verdieping, waar vermoedelijk illegaal werd gegokt. Het slachtoffer woonde op de tweede verdieping. Hij probeerde aan de vlammen te ontsnappen via een raam. Daarbij viel hij naar beneden en raakte hij zwaargewond. Hij bezweek later aan zijn verwondingen.

De politie liet eerder weten dat de brandstichting niet tegen het slachtoffer was gericht.