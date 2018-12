Man laat papegaai achter op plaats ongeluk

Een automobilist heeft in Steenbergen (Noord-Brabant) zijn auto in de prak gereden. Hij reed een lantaarnpaal uit de grond, klapte tegen een boom en kwam in een plantsoen tot stilstand. Daarna klom hij uit het voertuig en zette het op een lopen, zo zagen omstanders.

In de auto bleek nog een kooi te staan met daarin een papegaai. De vogel is naar een dierenopvang gebracht en de auto is weggetakeld. De politie vermoedt dat de man niet (meer) kon of mocht rijden en heeft de gegevens van de auto en de eigenaar doorgegeven aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.