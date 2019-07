Man laat hond uit langs HSL-spoor

Het treinverkeer op de Hogesnelheidslijn (HSL) tussen Rotterdam en Breda heeft maandagochtend een tijd stil gelegen, omdat bij het plaatsje Zevenbergschen Hoek (Noord-Brabant) een man zijn hond langs het spoor uitliet. De man liep met zijn viervoeter binnen de hekken van het tracé, meldt vervoerder ProRail.

Toen de machinist de man zag, zette hij de trein stil, die onderweg was naar Brussel. Hierdoor moesten andere treinen worden omgeleid en liepen passagiers vertraging op. ProRail heeft de politie ingeschakeld, maar er is niemand aangehouden, zei een woordvoerder van ProRail.

Het is niet duidelijk hoe de man binnen de hekken van het HSL-tracé is gekomen. „Het is wel heel bijzonder dat iemand daar gaat lopen, want er wordt keihard gereden en het leidt tot vertragingen”, aldus de woordvoerder.