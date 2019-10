Man krijgt 30 jaar cel voor doodslag België

Een 42-jarige Nederlander is in het Belgische Gent veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf voor doodslag. De man, Thomas C., werd schuldig bevonden aan doodslag op zijn 38-jarige vriendin Sandra Stompf. Het gebeurde in 2015 in Geraardsbergen. Ook is hij volgens de Belgische jury en rechter schuldig aan poging tot doodslag op haar buurvrouw.

C. draaide door nadat zijn vriendin hem had verteld dat ze al een tijdje een relatie had met een ander. Hij ging haar te lijf met messen en een hakbijl, naar eigen zeggen met de bedoeling haar te doden. Haar twee kinderen, van wie de jongste (4) ook van C. was, waren er getuige van. Stompf liep zo’n dertig snij- en steekwonden op.

De buurvrouw, die op het tumult was afgekomen, kreeg ook messteken maar overleefde de aanval.