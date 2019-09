Man krijgt 14 jaar voor doden zwangere vrouw

De 30-jarige Mehari T.M. uit Leens is veroordeeld tot een celstraf van veertien jaar voor het wurgen van zijn zwangere echtgenote. Volgens de rechtbank in Groningen gaat het om dubbele doodslag.

T.M. wurgde zijn vrouw in de nacht van 27 op 28 februari. Hij heeft een bekentenis afgelegd. De man verdacht zijn partner van ontrouw en de twee hadden daarover ruzie gekregen, zo verklaarde hij in de rechtbank. De vrouw had verwondingen in haar hals en een gebroken neus. T.M. kan zich naar eigen zeggen niet alles herinneren van het toegepaste geweld. Hij belde later die nacht zelf met 112.

De vrouw bleek zeker 24 weken in verwachting. Het kind was daarmee levensvatbaar, aldus de rechter. Ook al was het geweld van T.M. gericht op de vrouw, dan nog is er volgens de rechter sprake van tweevoudige doodslag. T.M was zich namelijk bewust van de vergevorderde zwangerschap. „U hebt de fatale gevolgen voor het kind op de koop toegenomen”, zei de rechter. De dood van de vrouw en het kind had volgens de rechter mogelijk voorkomen kunnen worden als T.M. eerder medische hulp had ingeschakeld.

Het vonnis is hoger dan de twaalf jaar die het Openbaar Ministerie had geëist. Omdat bij T.M. geen stoornis is vastgesteld, acht de rechter hem volledig toerekeningsvatbaar en wordt er geen tbs opgelegd. De man was bij de uitspraak aanwezig.

T.M., Eritreeër van geboorte, woont sinds 2014 in Nederland. Zijn vrouw kwam in 2017 over vanuit Eritrea. Het stel was niet bekend bij hulpverlenende instanties. Getuigen hadden de indruk van een gelukkig gezin. Het echtpaar had al twee zoontjes. „Zij zullen opgroeien met het schrijnende besef dat hun eigen vader hun moeder en broertje of zusje om het leven heeft gebracht”, merkte de rechter op bij het voorlezen van het vonnis.