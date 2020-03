Bij een bedrijf in Deventer is een man om het leven gekomen. Het ongeval vond plaats aan de Westfalenstraat, waar het bedrijf Deventer Overslag Kombinatie gevestigd is.

Het bedrijf is gespecialiseerd in de op- en overslag van diervoedergrondstoffen.

Wat er precies is voorgevallen, is nog niet duidelijk. De politie doet momenteel onderzoek.