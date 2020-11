In de nacht van vrijdag op zaterdag is een 30-jarige man om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Amsterdam, meldt de politie. Op de verbindingsweg van de A10 naar de A2 richting Utrecht botsten een auto en vrachtwagen. De bestuurder van de auto kwam daarbij om het leven, de vrachtwagenchauffeur is niet gewond geraakt.

De politie zoekt getuigen en beelden van dashboardcamera’s.