In Utrecht is een man om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Eind van de middag botsten op het Strijkviertel, in het zuidwesten van de stad, een bestelbus en een vrachtwagen op elkaar. De bestuurder van de bestelauto kwam daarbij te overlijden.

Het slachtoffer is een 51-jarige inwoner van de Domstad. De toedracht van het ongeval wordt onderzocht. De weg is weer vrij.