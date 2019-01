Door een ongeluk in de Utrechtse plaats Benschop is een 30-jarige man uit Schoonhoven omgekomen. De auto van het slachtoffer kwam in een slip terecht en raakte van de weg, meldt de politie.

Of de auto slipte door gladheid wegens sneeuw weet een politiewoordvoerder niet. Het ongeluk vond plaats op de Benedeneind Zuidzijde.