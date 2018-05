In het dorpscentrum van het Groningse Middelstum is vrijdagmiddag een man om het leven gekomen door een ongeluk met een shovel. Het slachtoffer is een 59-jarige man uit Baflo, meldt de politie.

De politie meldde aanvankelijk dat het ongeval was gebeurd in een weiland, maar dat is volgens een politiewoordvoerder toch niet het geval. De Inspectie SZW stelt een onderzoek in naar het ongeval.