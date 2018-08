In het Zeeuws-Vlaamse dorp Biervliet is een dode gevallen door een bedrijfsongeluk. De man werkte aan een landbouwmachine en kwam in de vijzel van de machine terecht. Hij stierf ter plekke, zegt de Inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie, na een bericht van Omroep Zeeland.

De inspectie onderzoekt hoe het fatale ongeluk kon gebeuren. De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt.