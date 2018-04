Een 54-jarige man uit Delft is om het leven gekomen nadat er brand was uitgebroken in zijn woning. De brand ontstond donderdagochtend in een flat aan de Venezuelastraat. In totaal acht woningen moesten tijdelijk worden ontruimd.

De man werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Hij is daar donderdagavond aan zijn verwondingen overleden. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man de brand zelf heeft veroorzaakt.