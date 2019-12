Man kletsnat en onderkoeld uit trein gehaald

De hulpdiensten hebben maandagochtend een kletsnatte en onderkoelde man uit een trein in Venlo gehaald. Volgens de brandweer was de man maandagochtend in Eindhoven te water geraakt, en er door twee andere mensen uitgehaald. Het drietal stapte vervolgens op de trein naar Venlo.

Daar werd de kletsnatte man onwel, uit de trein gehaald en met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. De twee anderen zijn meegegaan voor controle.

De brandweer heeft in de trein metingen naar gevaarlijke stoffen gedaan, maar daarvan was geen sprake, aldus de woordvoerder.

Het treinverkeer heeft volgens de hulpdiensten geen verdere vertraging opgelopen.