Man klemgereden en beroofd, auto in de fik

Een 38-jarige man uit het Overijsselse Steenwijk is in de nacht van zaterdag op zondag bij zijn woonplaats klemgereden en beroofd. Daarna is zijn auto in brand gestoken.

De man reed volgens de politie iets voor 03.00 uur over de Meppelerweg, waar hij een auto op een carpoolplaats zag staan. De auto kwam voor hem de weg op en reed de man klem. Twee gemaskerde en in het zwart geklede mannen stapten uit de auto en dwongen het slachtoffer door te rijden naar de verderop en landelijk gelegen Spoorbaanweg. Daar moest de 38-jarige man geld afgeven.

Nadat de daders de auto van het slachtoffer in brand hadden gestoken, reden ze weg.