Man kan zich niks herinneren van brandstichting kippenschuren

GRONINGEN ( ANP). Een 27-jarige man uit Hoogezand ontkent dat hij afgelopen zomer met opzet twee kippenschuren in het Groningse Kiel-Windeweer in brand heeft gestoken. Dat zei hij donderdag in de rechtbank in Groningen.

De man zegt zich niks van de brand te kunnen herinneren. Hij was in de nacht van 7 juli 2019 naar een schuurfeest geweest in Zuidlaarderveen. „Ik weet nog dat ik ’s ochtends wakker werd in een weiland.” Het gat in zijn geheugen moet zijn veroorzaakt door drank, vermoedt de man.

Bij de brand kwamen 100.000 kuikens om. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man een naast een schuur geparkeerde bestelauto in vlam gezet om dit te bereiken. De Officier van Justitie leidt uit camerabeelden van het vleeskippenbedrijf niet af dat de man stomdronken was, maar doelbewust handelde. „U kijkt nog naar de brand en loopt weg.”

Op de beelden is te zien hoe de man de auto in brand steekt. Daarvoor had hij aan de deuren van een schuur gevoeld. Toen de politie dreigde die video openbaar te maken, meldde hij zich. Bij de politie heeft de man verklaard dat de achterdeuren van de bestelauto openstonden en er doeken op de grond lagen. De doeken had hij aangestoken. Volgens de man was er geen aanleiding. Zo houdt hij niet van vuur, is hij niet tegen de bio-industrie en was er geen conflict met het bedrijf, aldus de man.

De verdachte, die geen strafblad heeft, vertelde wel dat hij ruzie had met een meisje. Hij was kort voor de brand met haar aan het appen. Ook waren er frustraties door werk en familieomstandigheden. Waarom hij zijn gevoelens uitte via brandstichting kon hij niet verklaren. „Een mens zit blijkbaar complex in elkaar”, zei hij in een volle rechtszaal. „Ik schaam mij nu voor alles.”

Volgens deskundigen is de man verminderd toerekeningsvatbaar. Zo heeft hij een verstandelijke beperking en is het een wonder dat hij een mbo niveau 4-opleiding heeft afgerond. Ook zou er sprake zijn van een ontwikkelingsstoornis en persoonlijkheidsstoornis.