De man die vrijdag dood in zee bij Noordwijk werd gevonden, is door een misdrijf om het leven gekomen. De politie heeft dat dinsdag bekendgemaakt. De identiteit van het slachtoffer heeft de politie nog niet kunnen achterhalen. In het televisieprogramma Opsporing Verzocht zijn daarom foto’s getoond.

Kitesurfers zagen het stoffelijk overschot drijven in het water en hielpen met de berging van het lichaam.