Man in trein gepakt met ploertendoder

Op Utrecht CS is donderdagochtend een 24-jarige man uit Leeuwarden aangehouden met een ploertendoder in zijn bezit. De man, gekleed in een camouflagejack, was al in een trein gestapt. Die werd even stilgezet om de verdachte te kunnen aanhouden, zegt de politie.

Een andere reiziger zag dat de man het wapen in zijn jas verstopte en waarschuwde de politie. Een ploertendoder is een soort knuppel met aan het eind een verzwaarde knop. Met het wapen, dat verboden is, kan zwaar letsel worden toegebracht. De ploertendoder is in beslag genomen en de man heeft een boete gekregen.