Een man is donderdagochtend vroeg in Tilburg verschillende keren in zijn rug gestoken. Volgens enkele getuigen was er geen aanleiding en is het slachtoffer zomaar neergestoken op straat. De recherche onderzoekt de zaak.

De politie heeft een 51-jarige inwoner van Tilburg aangehouden als verdachte. Ook is er een mes in beslag genomen.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hij was volgens de politie wel aanspreekbaar.