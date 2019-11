Een nog onbekende man is op de Putsebocht in Rotterdam om het leven gekomen door een schietincident. De man raakte ernstig gewond en bezweek korte tijd later aan zijn verwondingen.

De politie is met een groot aantal eenheden op zoek naar de dader of daders en vraagt ooggetuigen zich te melden. Getuigen spreken van een „donker geklede” man die zou zijn weggerend, aldus de politie.