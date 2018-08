De politie heeft zondag in Roermond een 35-jarige man uit Polen opgepakt die daarvoor meerdere mensen had bedreigd en mishandeld. Zo had hij op straat bakstenen naar mensen gegooid en even verderop een vrouw van haar fiets getrapt.

De politie startte een zoektocht en wist de man uiteindelijk op te pakken. Hij bleek onderweg nog iemand te hebben geslagen. Het is niet uitgesloten dat hij nog meer slachtoffers heeft gemaakt. De politie verzoekt die mensen zich dan alsnog te melden.