Man in Purmerend door geweld om leven gebracht

De 30-jarige man uit Purmerend die maandagochtend dood in een huis in zijn woonplaats was aangetroffen, is door geweld om het leven gebracht. Dat meldt de politie dinsdag.

Kort na de vondst van het lichaam in het huis aan de Burgemeester D. Kooimanweg werd een 33-jarige verdachte uit Purmerend aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Hij wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die moet bepalen of hij langer in de cel blijft zitten.

Over wat zich in de woning heeft afgespeeld, heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Ook is de relatie tussen de dode en de verdachte nog niet helder.