Man in Laren omgekomen door koolmonoxidevergiftiging

Een 41-jarige man uit Laren is maandagavond overleden aan de gevolgen van koolmonoxidevergiftiging. Hij werd in de Naarderstraat in die plaats gevonden nadat hij onwel was geworden. Hij overleed later in het ziekenhuis, meldt de politie. Er wordt nog wel onderzoek gedaan om er zeker van te zijn dat het hier gaat om een noodlottig ongeval, aldus de politie.

Volgens NH Nieuws gaat het om een kapper die in zijn kapperszaak is gevonden door een voorbijganger, die hem rond 18.30 uur in de winkel zag liggen. De kapperszaak was pas sinds begin september open. De politie wil daarover om privacyredenen niets zeggen.