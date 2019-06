Man in kritieke toestand na steekpartij

Een man is zaterdagavond zwaargewond geraakt door een steekpartij in Hellevoetsluis. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie heeft een 36-jarige verdachte aangehouden.

De steekpartij vond plaats in het voormalige hotel De Herberg, waar tegenwoordig bedrijven werknemers onderbrengen, aldus een politiewoordvoerster.

De politie kreeg rond 22.30 uur een melding binnen van de steekpartij. Agenten troffen het slachtoffer aan met een steekwond in zijn borst. Niet veel later konden ze de verdachte in een van de kamers aanhouden. De personalia van het slachtoffer zijn nog niet vrijgegeven.