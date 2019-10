Een man uit Bentelo is afgelopen nacht ernstig gewond geraakt tijdens het afsteken van vuurwerk. Hij moest naar het ziekenhuis maar is buiten levensgevaar, aldus een woordvoerster van de politie zondag.

De 50-jarige man stak het vuurwerk af rond middernacht op een feestje aan de Transformatorhof in Hengelo. De politie heeft daar nog meer vuurwerk gevonden, dat is in beslag genomen en wordt vernietigd.